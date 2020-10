Coronavirus in Sardegna, altri 4 decessi: i pazienti avevano 93, 84, 58 e 56 anni

CAGLIARI. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime da coronavirus in Sardegna. Durante la notte due anziani di 93 e 84 anni e una donna di 58 che erano ricoverati all'ospedale Santissima Trinità, sono morti. I tre pazienti, da quanto si apprende, erano ricoverati dal alcuni giorni al Covid Hospital di Cagliari. A queste tre persone, si aggiunge il volontario del soccorso di Busachi e in servizio a Oristano, un uomo di 56 anni, anch'egli ricoverato a Cagliari. Con queste quattro vittime salgono a 198 complessivamente i morti da coronavirus in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. (Ansa).