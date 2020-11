La Nuova in edicola il 3 novembre: nuovo lockdown, Sardegna meno penalizzata

SASSARI. Sulla Nuova Sardegna del 3 novembre i lettori troveranno tutti i particolari del nuovo Dpcm che il premier Conte si appresta a varare per abbassare la curva dei contagi da Covid. La Sardegna, insieme alla Basilicata, è la regione italiana con il più basso indice Rt, dunque le nuove restrizione per la nostra isola saranno meno pesanti rispetto ad altre zone del paese, visto che sono previste chiusure differenziate.

Per la cronaca, a Sassari si moltplicano i laboratori privati a cui ci si può rivolgere per sottoporsi al tampone. Ma le richieste sono tantissime, e non si riesce a soddisfare tutte le richieste che vengono fatte.

Nelle pagine degli spettacoli e della cultura, il ricordo di Gigi Proietti, straordinario showman scomparso proprio nel giorno del suo c0ompleanno all'età di 80 anni. Proeitti ha fatto anche tantissimi spettacoli ni SArdegna durante la sua lunghissima e brillante carriera.

Per lo sport, parla De Vecchi, capitano della Dinamo che contro Varese è stato utilizzato parecchio. Il giocatore fa anche un raffronto con Luca Sanna, 17enne all'esordio sul parquet della serie A, che ha 21 anni in meno rispetto a lui.