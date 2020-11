La Nuova Sardegna del 7 novembre: più posti letto per combattere l'emergenza virus

CAGLIARI. Sulla Nuova Sardegna del 7 novembre i lettori troveranno gli aggiornamenti sul Coronavirus, con il numero dei contagi che per ora non accenna a diminuire ma con tutte le iniziativa che sono state messe in campo dalla Regione per aumentare la ricettività degli ospedali sardi. I posti letto sono ora 1006

Preoccupano in particolare le riprese dei focolai nelle case per gli anziani, come dimostrato dagli ultimi casi verificatisi a Sassari. Ma ci sono anche casi incredibili di leggerezza fra chi chiede il soccorso delle ambulanze, come quello avvenuto appunto a Sassari e che raccontiamo sulle pagine del nostro quotidiano

Per gli esteri un paginone dedicato alle elezioni americane che con il testa a testa fra Biden e Trump, le proteste e le minacce dell'inquilino della Casa Bianca, e lo spoglio che ormai dura d giorni, sta appassionando tutto il mondo.

Infine per lo sport, sabato di impegni per le due principali squadre della Sardegna. La Dinamo nella A di pallacanestro sarà a Trento, mentre il Cagliari ospiterà la Sampdoria alla Sardegna Arena.