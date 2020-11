La Nuova Sardegna del 9 novembre: le storie di chi è in prima linea contro il Covid

SASSARI: C'è sempre la battaglia contro il Covid in primo piano sulla Nuova Sardegna del 9 novembre. Continuiamo a raccontare le storie di chi è in prima linea quotidianamente come gli equipaggi di volontari delle ambulanze: storie che arrivano da Sassari e da Nuoro ma sono comuni un po' in tutta l'isola.

Diamo conto anche del momento difficile delle terapie intensive che nell'isola cominciano a riempirsi quasi ai livelli di guardia. C'è anche qualche buona notizia come i fondi stanziati dalla Regione per venire incontro alle persone che sono state colpite sotto il profilo economico dalla pandemia.

Da Olbia un'altra notizia importante, lo spostamento della sede dell'università gallurese, ormai un simbolo della città, che si sposta. Ruspe in azione per i trasferimenti nel palazzo Giordo, all’Expo e al Sep in via dei Lidi.

Per lo sport, tutti i risultati delle gare disputate di domenica insieme ai commenti delle due principali squadre, Cagliari, e Dinamo, che erano impegnate sabato.