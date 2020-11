Alluvione nel Nuorese: la giunta regionale dichiara lo stato d'emergenza

CAGLIARI. La giunta regionale riunita nella sede di Villa Devoto a Cagliari ha deliberato lo stato di emergenza per il maltempo nell'isola che ha causato vittime e danni ingenti. La giunta chiederà quindi la proclamazione dello stato di calamità naturale.

Nel pomeriggio il presidente della Regione Christian Solinas aveva presieduto un vertice nella sede della Protezione Civile Regionale. Nel sottolineare l'impegno dell'apparato per portare soccorso alle popolazioni colpite, Solinas ha rivolto un pensiero "alle persone che hanno perso la vita a causa di un evento catastrofico, il più grave degli ultimi decenni, di potenza 3 volte superiore all'uragano che 7 anni fa provocò numerose vittime e ingenti danni".

Solinas ha reso noto poi che la Giunta presenterà in aula, lunedì 30 novembre, un emendamento all'assestamento di bilancio per destinare i primi fondi a sostegno delle attività danneggiate, per le quali saranno avviati gli accertamenti. E ha ringraziato per la solidarietà espressa dalle istituzioni di altre regioni verso la Sardegna così duramente colpita.