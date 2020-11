La Nuova in edicola lunedì 30 novembre - Reportage dai luoghi dell'alluvione

Si scatena la polemica politica sul mancato utilizzo dei fondi per prevenire i danni delle alluvioni

SASSARI. Sulla Nuova Sardegna in edicola domani, lunedì 30 novembre, quattro pagine sull’alluvione in Sardegna: reportage dai luoghi della distruzione con testimonianze di soccorritori e sopravvissuti.



Intanto, si scatena la polemica politica sul mancato utilizzo dei fondi per prevenire i danni delle alluvioni.



Sul fronte Covid, oltre agli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia in Sardegna, tutto ciò che si potrà e non si potrà fare durante le feste natalizie.