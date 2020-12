La Nuova del 5 dicembre: Covid, isola a rischio ma con l'indice Rt bassissimo

SASSARI. C'è sempre la lotta al Covid in primo piano sulla Nuova Sardegna del 5 dicembre. In particolare i dati che arrivano dal monitoraggio periodico dell'Istituto superiore della sanità che sottolineano come la Sardegna è una delle tre Regioni a massimo rischio di diffusione del contagio e dunque si dovranno prendere in esame misure restirttive per uscire da questa situazione. Dall'altra parte però è il dato dell'Rt, che è a 0,67, il più basso in assoluto in Italia.

Restando nel settore della sanità, i lettori potranno trovare sul giornale un'inchiesta sulla distribuzione dei fondi nelle varie zone della Sardegna da cui emerge uno squilibrio a favore del sud dell'isola rispetto al nord.

Non si placa invece la polemica relativa ai fondi destinati a festival, eventi culturali e turistici. Proteste da più parti perché il click-day ha escluso molte manifestazioni importantissime. Sul quotidiano un intervento sul tema da parte di Marcello Fois. Durissimo Paolo Fresu, anima di Time in jazz, escluso dai finanziamenti, che chiede le dimissioni dell'assessore regionale Gianni Chessa.

Sempre aperto il dibattito sul Piano casa. L'opposizione in consiglio regionale non ha dubbi nel bocciare il provvediemento. Ma la maggioranza va avanti senza tentennamenti: "Entro Natale il piano dovrà essere approvato".