Sassari, arrestato ladro seriale di profumi

SASSARI. Finisce in trappola un ladro seriale di profumi. La polizia locale di Sassari ha arrestato un 21enne che da giorni rubava sistematicamente boccette di profumo da un centro commerciale di viale Italia, per un totale stimato in 2mila e 500 euro. Il giovane entrava nel negozio, si dirigeva nel reparto profumeria e puntava i prodotti più costosi. Quando si accorgeva di avere campo libero, strappava dalle confezioni la parte con il dispositivo antitaccheggio, si infilava la boccetta di profumo in tasca e si allontanava con nonchalance. La sua assidua presenza, però ,ha insospettito i commessi del negozio e gli addetti alla sicurezza. È bastato loro monitorare con le telecamere di videosorveglianza i movimenti del ragazzo per capire il suo modus operandi. Ieri sera, dopo l'ennesimo furto, un addetto alla sicurezza si è messo alle sue calcagna, mentre veniva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. I motociclisti della polizia locale, in collaborazione con gli agenti in borghese, hanno bloccato il ladro in corso Margherita di Savoia e l'hanno arrestato, mettendo fine alla serie di furti. (ANSA)