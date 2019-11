Nubifragio su Sassari, in pochi minuti danni e allagamenti

Diversi alberi sono crollati in viale Italia, in via Bellini e in piazza Puccini. Problemi segnalati nella zona di Predda Niedda

SASSARI. Domenica mattina di super lavoro per i vigili del fuoco di Sassari, chiamati per numerosi interventi a causa del nubifragio che ha colpito la città dopo le 12. Un albero è crollato in viale Italia, per fortuna senza ferire nessuno. Altri alberi sono caduti in via Bellini e in piazza Puccini, dove sono rimaste dannegiate due auto. Diversi danni anche nella zona industriale di Predda Niedda. In particolare è crollato un albero nella strada 19.

Un albero crollato in viale Italia