Scontro frontale nella notte: noto culturista di Chiaramonti muore sul colpo

L'incidente è avvenuto lungo il rettilineo prima dello svincolo per Perfugas, indagini dei carabinieri sulla dinamica

PERFUGAS. Un rettilineo, prima dello svincolo per Perfugas, una pioggia battente, l'asfalto scivoloso. E buio, molto buio. Alle 20.40 di ieri 9 novembre in uno scontro frontale tra una Range Rover e una Peugeot 208 è morto Manuel Accorrà, 44enne di Chiaramonti, conosciutissimo campione di body building e appassionato di cavalli. Nell'altra macchina viaggiava un'intera famiglia: il conducente, un 43enne di Sarule residente a Sassari, la moglie in gravidanza e il figlio. Indagini dei carabinieri sulla dinamica.

Il servizio completo sul giornale in edicola e nella versione digitale