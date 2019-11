Sanità nel caos in Sardegna, un anno di attesa per una mammografia

Tempi d’attesa biblici nel Sassarese per carenza di personale e macchinari. Le agende sono sature e l’ospedale Conti che garantisce 60-70 esami al giorno ha un solo apparecchio. Murtas, referente per lo screening: «Si lavora in perenne emergenza»