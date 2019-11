Violenza sulle donne, la caserma dell Brigata si tinge di rosso a Sassari

SASSARI. La Brigata Sassari in campo contro i femminicidi e la violenza sulle donne. L'ingresso della caserma 'La Marmorà, in piazza Castello a Sassari è stato illuminato di rosso per la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne". All'esterno della caserma, inoltre, è stata posizionata una sedia, sempre rossa, con un cartello: "Questa sedia è riservata ad ogni donna vittima di violenza". Un gesto concreto da parte dei 'Dimonios' per sensibilizzare l'opinione pubblica sul femminicidio e violenza sulle donne.