Sassari, donna travolta sulle strisce davanti al Vialetto: è grave

SASSARI. Una donna di 62 anni è stata travolta da una Golf in via Predda Niedda, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, all'altezza del Vialetto. La signora, che ha riportato lesioni gravi, è stata soccorsa dal 118 e ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Sul posto la polizia locale, per gli accertamenti e i rilievi.