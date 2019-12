Nove furbetti del "reddito di cittadinanza" beccati dalla Guardia di finanza

SASSARI. Nove furbetti del "reddito di cittadinanza" scoperti dalle fiamme gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari. I finanzieri nel corso degli ultimi mesi hanno ulteriormente intensificato su tutto il territorio di competenzai controlli sulle cosiddette “prestazioni sociali agevolate” – ovvero sui sussidi concessi a cittadini in condizione economica e sociale svantaggiata –con particolare attenzione al reddito di cittadinanza.

Il lavoro delle Fiamme Gialle si è concretizzato in 16 controlli sul "Reddito di cittadinanza" , misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, scoprendo 9 persone che percepivano il sussidio senza averne diritto. Nella maggior parte dei casi i soggetti sono stati trovati a lavorare “in nero”: è il caso di un operaio edile e di un addetto ad una discoteca ad Alghero, di un barista e una cameriera a Sassari e in un paese dell’hinterland, e di un aiuto pizzaiolo e un lavapiatti in Gallura.

In un’occasione un ragazzo era stato regolarmente assunto in un bar di Alghero ma non aveva comunicato all’INPS di aver trovato un impiego, mentre due donne a Tempio avevano “dimenticato” di informare l’Istituto di Previdenza Sociale che 3 componenti dei propri nuclei familiari avevano iniziato un’attività lavorativa. Le posizioni irregolari sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria ed alla Direzione Provinciale INPS di Sassari competente per la revoca del beneficio e per il recupero delle somme indebitamente percepite, quantificate in oltre 10 mila euro