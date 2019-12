Berchidda e Benetutti laboratori per le reti di energie rinnovabili

SASSARI. Via libera alla realizzazione dei progetti sperimentali Smart Grid per i Comuni di Berchidda e Benettutti. Lo ha stabilito la Giunta regionale, su proposta dell'assessora dell'Industria Anita Pili. I due centri del Nord Sardegna sono infatti candidati a diventare laboratori per lo sviluppo delle reti intelligenti, in grado di aumentare l'efficienza e la capacità di distribuzione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

«Per la loro autonomia energetica - spiega l'esponente della Giunta Solinas - i Comuni di Berchidda e Benetutti sono gli unici in Sardegna ad avere le caratteristiche ideali per diventare centri di sperimentazione nell'ambito delle Smart Grid. Svilupperemo un sistema di rete innovativo che potrà essere replicato in tutta l'Isola e diventare un modello internazionale, in grado di attirare investimenti anche fuori dalla Sardegna. Con la programmazione degli interventi da parte dei Comuni entreremo nel vivo del progetto, dandone piena attuazione». «Attraverso le linee programmatiche, nell'ambito del Por Fesr 2014-2020, la Regione sta implementando l'energia sostenibile per una Sardegna sempre più green», ha aggiunto l'assessora.