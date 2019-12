Capodanno col sole in Sardegna, niente gelo né maestrale

SASSARI. «La Sardegna chiude l'anno all'insegna del bel tempo grazie alla presenza di un vasto campo anticiclonico». Non ha dubbi il meteorologo Alessandro Gallo, del portale MeteoNetwork Sardegna, sul fatto che in tutta l'Isola le feste organizzate per il veglione di San Silvestro non saranno rovinate dal maltempo.

«Le temperature registrano un lieve aumento nei valori massimi mentre le minime resteranno stazionarie», conferma l'esperto, annunciando che la notte del 31 il clima sarà quello prettamente invernale, ma senza il gelo o il maestrale che avrebbero potuto rovinare i festeggiamenti all'aperto. Una condizione meteo gradevole anche per l'1 gennaio e le giornate a seguire.

«La ventilazione si attenuerà, così come le nebbie e le foschie dense notturne e delle prime ore del mattino - prosegue Gallo - La tendenza in quota però indica un radicale cambio delle condizioni a cavallo dell'Epifania, con una vasta depressione artica che potrebbe regalare qualche fiocco di neve sui rilievi centrali accompagnati da un brusco calo delle temperature e forti venti da nord». (Ansa).