Berchidda, scontro fra quattro auto: ferite sei persone

Le più gravi, anche se non in pericolo di vita, sono quattro donne che viaggiavano su una Panda. La strada è stata bloccata per un'ora

BERCHIDDA. Grave incidente stradale sulla statale 597 a cinque chilometri da Berchidda in direzione Sassari. Sei persone sono rimaste ferite in uno scontro fra quattro vetture, la strada è rimasta bloccata per un'ora. Una Volkswagen Passat proveniente da Olbia ha invaso improvvisamente parte della corsia opposta, andando ad sbattere quasi frontalmente contro una Volvo.

A seguito dell’impatto rimanevano coinvolte altre due autovetture, una Renault Clio, che è stata leggermente danneggiata, ed una Fiat Panda con quattro donne a bordo, che invece subiva gravi danni. Per estrarre la conducente e le passeggere dall’abitacolo è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Olbia.

Sul posto, a portare immediato soccorso, effettuare gli accertamenti e, successivamente, per garantire la ripresa della viabilità, sono intervenuti gli operatori del 118 e due pattuglie del Nucleo Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia. Le quattro donne ferite (ma non in pericolo di vita) sono state portate con le ambulanze del 118 al pronto soccorso di Olbia.