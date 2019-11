Dinamo sfortunata, Venezia la punisce all'ultimo secondo: 55-54

VENEZIA. Non bella, ma sempre combattiva e anche molto sfortunata: la Dinamo Banco di Sardegna ha perso all'ultimo secondo l'ennesima sfida con l'Umana Reyer Venezia dopo la finale scudetto 2019 (vittoria Venezia) e quella di Supercoppa (vittoria Sassari). Nella trasferta al PalaTaliercio di stasera, domenica 10 novembre, valida per l'ottava giornata del campionato di serie A di basket, i sassaresi, in vantaggio di un punto a 2 secondi dalla fine, si sono dovuti arrendere a una prodezza di Watt sulla sirena.

La squadra di Pozzecco resta a 10 punti in classifica, i tricolori di De Raffaele salgono a 8.

Buona partenza per Sassari che nei primi dieci minuti è quasi sempre davanti a Venezia e chiude 18-13 con un libero di Pierre quasi allo scadere.

Secondo quarto. Venezia rimonta punto su punto e a 3'25" dalla fine del periodo arriva il sorpasso. L'aggressività dei campioni d'Italia manda in crisi i sassaresi e a metà partita il divario è diventato di 7 punti: 33-26 per Venezia. Solo 8 punti in 10 minuti per Sassari.

Terzo quarto. Partita ad altissima intensità e bassissimo punteggio. Sassari con un grande Bilan riesce a rosicchiare qualche punto e conclude a -3: 44-41 per Venezia.

Ultimo quarto. Si segna sempre con il contagocce. Controsorpasso per la Dinamo (45-44) a 9' dalla fine, poi è battaglia punto a punto. Jerrells porta la Dinamo 54-53 a -45", ma all'ultimo secondo è Venezia a trovare il canestro vincente con Watt.

Migliori marcatori per la Dinamo: Bilan 16 punti, Spissu 11. Assist: Bilan 4. Rimbalzi: Pierre 8, Evans 7.