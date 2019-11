Dinamo senza freni: anche Reggio Emilia si inchina (100-81)

SASSARI. La Dinamo vince la sua sesta partita in campionato, battendo Reggio Emilia al Palaserradimigni e restando così in scia della capolista Virtus Bologna. Un partita iniziata non benissimo ma poi conclusa nel migliore dei modi per la squadra di coach Pozzecco vincitrice 100-81

I sassaresi hanno sofferto per gran parte del primo quarto, riuscendo a mettere il muso davanti agli emiliani solo a 4'16" dalla conclusione della prima frazione, terminata sopra sul punteggio di 30-26. Musica diversa nel seconto quarto, con i sassaresi hanno allungato grazie alle triple di Vitali (più addizionale) e Jerrells e chiudendo sul 51-42 solo per qualche distrazione di troppo, visto che la squadra di Pozzecco era avanti 51-35.

Dopo l'intervallo lungo la Dinamo si presenta in gran spolvero, piazzando un parziale di 14-2 con la buona verve di Bilan a sostenere la squadra, insieme a un Evans molto incisivo. La frazione si conclude sul 75-58.

Nel quarto quarto, la Dinamo controlla e piazza il colpo del ko a 3' dalla fine grazie alla tripla di Pierre e a un contropiede di Jerrelles (91-74). Il resto è solo accademia. Sei giocatori del Banco in doppia cifra con Evans top scorer con 20 punti seguito da Pierre con 19.