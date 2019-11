Pallamano, 17enne nuorese convocata nella nazionale maggiore

NUORO, 18 NOV - Luisella Podda, nuorese classe 2002 della OjSolution Nuoro, approda nella nazionale maggiore di pallamano. La chiamata del tecnico azzurro Neven Hrupec arriva a cinque anni di distanza dall'ultima esperienza che ha visto una giocatrice sarda nello staff azzurro, la nuorese Giusy Ganga.

L'atleta diciassettenne della OjSolution Nuoro, che gioca nel ruolo di ala destra, oltre a militare nella massima serie del campionato femminile, da due anni è entrata a far parte della nazionale under 17, insieme ad altre due talentuose compagne di club, Valentina Davoli e Martina Sitzia. Luisella Podda è partita stamattina per un raduno a Roma, dove inizierà l'avventura azzurra. Giovedì 21 sedici atlete partiranno alla volta della Turchia, dove disputeranno alcune amichevoli.

«Sono felice e onorata di essere stata notata e di poter giocare per portare in alto il nome della pallamano italiana - afferma l'atleta barbaricina - Mi impegnerò al massimo per trovare un posto in questo gruppo dove spero di essere raggiunta dalle altre compagne di squadra della nazionale under 17». (ANSA)