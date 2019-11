Nubifragio sul Salento: rinviata Lecce-Cagliari

LECCE. Rinviata la partita Lecce-Cagliari. La pioggia battente ha costretto il direttore di gara Mariani a non far giocare l'incontro che si giocherà invece domani lunedì 25 novembre alle ore 15. L'arbitro ha cercato in tutti i modi di fare iniziare la gara, chiedendo agli inservienti di togliere l'acqua dalle aree di rigore e facendo 4 sovralluoghi. Non c'è stato nulla da fare. Delusione per il pubblico mentre il Cagliari ha spinto in tutti i modi per il rinvio, temendo di essere penalizzato dal campo pesante