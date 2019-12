Dinamo, parziale di 17-0 nel terzo quarto e sorpasso su Brescia

Al PalaSerradimigni lo scontro diretto con gli ex Esposito, Baioni e Brian Sacchetti

SASSARI. Dopo l'onorevole sconfitta a Milano, la Dinamo Banco di Sardegna vuole riprendere a correre. L'occasione è lo scontro con la Germani Brescia (terza in classifica a 12 punti alla pari con i sassaresi) valido per la undicesima giornata di serie A, in programma al PalaSerradimigni stasera, domenica 1 dicembre.

Primo quarto. Coach Pozzecco, colpito da un virus, non segue la squadra dalla panchina. Gara equilibrata, 15-15 dopo i primi 10 minuti.

Secondo quarto. Brescia conferma la sua solidità, la Dinamo non riesce a prendere il largo. Anzi, a metà gara la Germani è avanti di 3 punti: 42-39 per Brescia.

E' la vera Dinamo quella che si ripresenta in campo dopo la pausa e parte a razzo, segnando un parziale clamoroso di 17-0. Brescia realizza i primi punti dopo sei minuti e mezzo e si riprende, riuscendo a contenere il passivo: 61-54 per Sassari. Evans, 18 punti, e Spissu, 16, i migliori marcatori per la Dinamo. Rimbalzi: Vitali 8. Assist: Spissu e Pierre 4.