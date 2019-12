Champions, la Dinamo in Lituania a caccia di conferme

SASSARI. Seconda in campionato insieme a Milano, che però ha una gara in più, e sulle tracce della Virtus Bologna, che tra due domeniche sarà di scena al PalaSerradimigni, la Dinamo Sassari Banco di Sardegna torna a respirare il clima europeo sulla scorta del pieno di entusiasmo prodotto dalla vittoria di domenica sera a Brindisi. Oggi alle 18 ora italiana la formazione di coach Gianmarco Pozzecco inaugura il girone di ritorno della Champions League in casa del Lietkabelis. Arrivati in Lituania direttamente dalla Puglia, i biancoblù vogliono dimenticare l'inciampo casalingo contro i catalani di Manresa e mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno.

«Domenica abbiamo speso tante energie in una partita giocata e conclusa negli ultimi minuti», dice Pozzecco. «Spero che i ragazzi possano recuperare dal punto di vista fisico - aggiunge - Contro Lietkabelis avremo rotazioni più lunghe con l'aiuto di Sorokas, anche per far rifiatare i ragazzi».

Per il resto, «vogliamo proseguire nel nostro processo di crescita - chiarisce il coach - A Brindisi abbiamo fatto un passo avanti, dovremmo avere la capacità di fare le cose giuste mettendoci il massimo impegno, raschiando le ultime energie prima di qualche giorno che ci sarà utile per recuperare». (ANSA)