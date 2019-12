La Dinamo vola anche in Champions League

SASSARI. La Dinamo Banco di Sardegna si gode la vetta solitaria del girone A di Champions League. Un primo posto conquistato ieri sera, mercoledì 18, al PalaSerradimigni con una vittoria al fotofinish contro i turchi del Turk Telekom Ankara, superati per 92-89 al termine di una gara per cuori forti. «Solo se butti il cuore oltre l'ostacolo riesci in un'impresa del genere», è il commento a caldo di coach Gianmarco Pozzecco, al termine di una partita vissuta sulle montagne russe. La Dinamo dopo essere partita col piede sull'acceleratore, piazzando subito un break di 10-3 si lascia riprendere dai turchi per poi arrivare all'intervallo lungo avanti col punteggio di 47-38. La ripresa è un incubo per i padroni di casa: Ankara spolvera carattere, difesa e un attacco inarrestabile con Campbell e Wiltjer a trascinare gli ospiti fino al +9 quando mancano 6 minuti alla sirena finale. Lo scossone Dinamo arriva con il trio delle meraviglie Vitali-Gentile-Jerrells, che a suon di triple portano la squadra di casa fino alla vittoria finale.

«È stata una bella partita, questi ragazzi sono secondi in campionato e primi in Champions League, sono fortunato perché usufruisco di questa loro grande voglia», dice ancora Pozzecco dopo che sul parquet si sono spente le luci. «Abbiamo recuperato completamente Stefano Gentile, si parla poco di lui a livello nazionale, e poi che dire di Michele Vitali, è un ragazzo straordinario ed è estremamente forte, oggi ci ha tenuto in partita ed è stato determinante. Sono contento per Curtis Jerrells, ieri in allenamento l'ho visto triste e allora gli ho detto che sarebbe partito in quintetto. Lui mi ha detto di non stravolgere gli equilibri perché la squadra stava vincendo. E poi son contento per Dwayne Evans che ha segnato solo due punti in tutta la gara ma nel finale ha realizzato il canestro più importante del match». Ora fari puntati su domenica: al PalaSerradimigni arriva la regina del campionato di serie A, la Virtus Bologna, e i ragazzi di Pozzecco sono pronti a scrivere un'altra impresa. (ANSA)