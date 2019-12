La Dinamo vuol chiudere in bellezza il 2019

SASSARI. La Virtus Bologna ha battuto l'Olimpia Milano 83-70 mantenendo così saldamente il comando della classifica della serie A di Basket. La Dinamo dunque, per ora, deve metter da parte i sogni di primato, ma può allungare su Milano e rinforzare il suo posto di vicecapolista. L'occasione è data domani dalla sfida con la Vanoli Cremona di coach Meo Sacchetti.

La partita si giocherà al Palserradimigni alle 20.30, e tutti i tifosi si augurano che sia il degno commiato al 2019 per la Dinamo che in quest'anno ha davvero ottenuto successi straordinari a cominciare dall'aver conteso sino all'ultima partita della finale lo scudetto a Venezia per proseguire con il successo nella Fiba Europe Cup, primo trofeo continentale nella storia della società, sino al bell'avvio di questo campionato in cui gli uomini di coach Pozzecco sono ancora grandi protagonisti.