Marco Sau, dal Cagliari al Benevento non perde il vizio del gol

CAGLIARI. C'è un grande Marco Sau fra i protagonisti del Benevento che sta letteralmente volando nel campionato di serie B: 46 punti in 19 partite e primato solitario con 15 punti di vantaggio sulla terza in classifica. Sau oggi 29 dicembre ha messo il suo pesante marchio sul 4-0 con cui la formazione campana ha liquidato in casa l'Ascoli. L'attaccante di Tonara infatti, dopo la rete di Tuia realizzata nel primo tempo, ha segnato tutte e tre le reti successive della sua squadra. Si tratta della prima tripletta di "Pattolino" nei campionati professionistici.

Marco Sau ha lasciato tanti estimatori a Cagliari e lui è andato via a metà della scorsa stagione con 35 reti in serie A, più 10 nel torneo cadetto (fra cui quello di Vercelli che regalò ai rossoblù il primo trionfo in classifica nel campionato di serie B nella sua storia). Il bomber tonarese è il sardo che ha segnato più gol con la maglia rossoblù in serie A ed è sempre nella massima serie il settimo marcatore assoluto fra i rossoblù insieme a Joao Pedro alle spalle di Gigi Riva (156), Oliveira (46), Suazo (44), Muzzi (41), Conti (39) e Matri (36). (enrico gaviano)