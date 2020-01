Il derby di Sassari alla Torres: 1-0 sul Latte Dolce

SASSARI. La Torres infila nel derbissimo di Sassari la sesta vittoria consecutiva e continua la sua corsa alle spalle della capolista nel campionato di serie D. Il Latte Dolce si è arreso all'Acquedotto per 1-0 e a decidere la partita è stato al 15' del secondo tempo l'ex Alessandro Masala.

Un match equilibrato, con un calcio di buon livello che ha messo in mostra due squadre di livello. Il profumo della serie C, insomma, aleggia nell'aria e ora è la Torres a poter coltivare seri sogni di acchiappare la promozione e ritornare nel calcio che conta. La classifica parla chiaro: dietro la Turris con 42 punti ci sono i sassaresi a 38,un gradino più giù l'Ostia Mare, mentre il Latte Dolce è ancora inchiodato a 32 punti per effetto del secondo cappaò consecutivo.