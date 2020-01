Una Dinamo scarica cade in Belgio

Dopo 7 vittorie consecutive tra campionato e coppa, la Dinamo perde per 88-82 in casa del Filou Ostenda. Nella decima giornata della regular season della Champions League, i ragazzi di coach Pozzecco sprecano una ghiotta chance per ipotecare il passaggio ai playoff, giocando una partita abbastanza deludente.

Quasi sempre avanti i belgi (25-22 alla fine del primo quarto, 46-42 all’intervallo), che durante i 40 minuti hanno via via trovato fiducia, punendo in maniera sistematica tutti gli errori dei sassaresi. Alla Dinamo non è bastata la straordinaria serata di Evans, autore di 30 punti.

Domenica si torna in campo in campionato, alle 18,30 al palazzetto arriva Varese.