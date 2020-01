Champions league, Dinamo travolgente: il Torun si arrende 91-71

SASSARI. Dinamo straripante in Champions League. Polksi Torun travolto per 91-71 al palazzetto, ottava vittoria su undici partite del torneo e qualificazione quasi in tasca con tre giornate d'anticipo. Nelle prossime tre gare (a Strasburgo, in casa con l'Holon e quindi nella decisiva trasferta contro il Manresa) si deciderà il piazzamento e quindi gli accoppiamenti. La Dinamo punta al primo posto, ma dopo il successo di ieri 14 gennaio di Turk Telkom su Manresa, tutto si potrebbe decidere al fotofinish.

Contro il Torun comunque non c'è stata storia nonostante l'assenze dell'ormai ex McLean e la rinuncia al non ancora pronto Evan. La Dinamo ha imposto la sua legge fin dal primo quarto, grazie all'avvio bruciante con le triple di Vitali e Spissu e una frazione chiusa sul 26-20. Nel secondo quarto la Dinamo ha aumentato il vantaggio sino al 40-26 per poi ripiegare e chiudere il tempo sul più sette (40-33).

Dal terzo in poi non c'è stata storia. Perché è entrato in scena un Pierre devastante che ha fatto il bello e il cattivo tempo sulle conclusioni e sui rimbalzi. Sette punti del canadese in avvio di frazione e i polacchi sono andati al tappeto. Dopo un parziale di 11-0, il tempo si è chiuso sul 65-50.

Nel quarto quarto, solo Dinamo in campo. Capace di bucare la retina da tutte le posizioni con tutti i suoi giocatori (Magro 6 punti). Vittoria importante che conferma il buon momento della squadra e la sua dimensione europea. Migliori marcatori Vitali 20, Jerrells e Pierre 16.

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 5, Bilan 8, Bucarelli 2, Devecchi, Sorokas 8, Evans ne, Magro 7, Pierre 16, Gentile 9, Vitali 20, Jerrells 16. All. Gianmarco Pozzecco Assist: 23 (Vitali 4) Rimbalzi: 47 (Pierre 19)

Polski Cukier Torun: Grochowski, Homsby, Cel, Ratajczak, Wright, Aminu, Diduszko, Gruszecki, Perka, Schenk. All. Sebastian Machowski Assist: 14 (Cel 4) Rimbalzi: 28 (Aminu 8).

Classifica. Dinamo Sassari e Turk Telekom 19, Manresa 18, Ostenda 17, Holon 16, Lietkabelis e Strasburgo 15, Polski Torun 13