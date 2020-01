A Brescia per la prima volta un sardo arbitrerà il Cagliari in serie A

CAGLIARI. Per la prima volta nella storia un arbitro sardo, Antonio Giua, arbitrerà il Cagliari in serie A. Succederà domenica pomeriggio al Rigamonti, sede della sfida Brescia-Cagliari vitale per entrambe le formazioni. Per il Brescia che cerca di uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione e per il Cagliari che deve dare invece scappare dalla depressione dopo le 4 sconfitte in campionato con il corollario della quinta rimediata in Coppa Italia a Milano con l'Inter.

La scelta non deve certo stupire perché Giua è sardo sì, ma della sezione Aia di Olbia non di quella di Cagliari, e non è la prima volta che i direttori di gara vengono chiamati a dirigere una squadra della loro regione di nascita. Giua è calangianese anche se nato a Sassari l'11 marzo del 1986. Giua aveva già arbitrato la sfida di Coppa Italia del 18 agosto 2019 fra Cagliari e Chievo vinta 2-1 dai rossoblù.

Su Giua aveva scommesso il designatore Nicchi che nel 2017 profetizzò: "Fra due anni arbitrerà in serie A". Sbagliando però perché Giua in effetti ha esordito in A dirigendo Bologna-Genoa 2-0 del 24 febbraio 2018. E' stato promosso nella Can A il 3 luglio del 2019 dopo due stagioni di B. Sinora ha arbitrato 13 partite di serie A e 5 di Coppa Italia. (enrico gaviano)