Pozzecco esulta dopo Strasburgo: "Grande impresa"

SASSARI. Gioia Dinamo. La vittoria di Strasburgo per 88-83 regala il pass al turno successivo,quello degli ottavi, con due giornate d'anticipo sulla fine della fase a gironi della Champions League di basket. «Sapevamo che ci avrebbero chiuso bene l'area con una difesa arcigna - commenta coach Pozzecco - hanno giocato quasi 30 minuti con la difesa a zona e siamo stati bravi perché abbiamo trovato buoni canestri, tirando con il 51% da tre. Siamo felici, qualificandoci abbiamo fatto un altro step e abbiamo l'opportunità di chiudere primi o secondi. I ragazzi stanno dimostrando grande consistenza, stiamo esprimendo un buon basket e secondo me stiamo davvero giocando bene».

Commento soddisfatto anche da parte del centro Miro Bilan, «è stata una sfida piena di tanti alti e bassi, nel secondo quarto abbiamo avuto qualche problema, non abbiamo difeso bene e loro sono rientrati, ma alla fine abbiamo meritato di vincere e siamo felici perché siamo vicinissimi al chiudere la regular season al primo o al secondo posto».

Reintegrato Evans dopo lo stop di tre match per un'infiammazione muscolare, la Dinamo si è presentata con in più Dwight Coleby, per il quale il processo di inserimento nei meccanismi di gioco di coach Gianmarco Pozzecco deve ancora iniziare: il 26enne delle Bahamas ha iniziato a prendere confidenza con l'ambiente e con i suoi nuovi compagni solo da tre giorni.

Nonostante la partenza sprint, che gli ha permesso di chiudere la prima frazione sul 28 a 13, il Banco ha faticato più del previsto contro un avversario determinato e capace di restare in partita a lungo. Ma alla fine il solito Dyshawn Pierre e Michele Vitali, anche lui ormai una piacevole costante, hanno permesso alla Dinamo di gestire il vantaggio e di ottenere il successo che serviva.