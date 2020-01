Dinamo super in Champions, l'Holon si inchina 83-73

Dimenticato lo scivolone con Trento i sassaresi si ritrovano in Europa

Spissu in azione sotto lo sguardo di Pierre

SASSARI. La Dinamo vince un'altra battaglia al palazzetto, si lascia alle spalle lo scivolone di campionato contro Trento, e continua a sognare in Champions League. L'Holon è stato avversario tosto, ma alla fine si è dovuto arrendere 83-73 nel penutlimo turno del girone di qualificazione. Emozionante il pre gara con un lungo e applaudito omaggio a Kobe Brayant-

La partita è filata via sui binari dell'equilibrio. Nel primo quarto, la Dinamo accumula sei punti di margine (23-17), ridotti a cinque a metà gara (43-38). Nel terzo i sassaresi sembrano poter andar via in scioltezza: a metà tempo infatti vanno al massimo vantaggio (55-43) grazie a un canestro di Evans. Ma gli israeliani risalgono imperiosamente e accorciano dopo due minuti e mezzo a soli 3 punti (57-54), chiudendo la frazione appena un punto sotto: 61-60.

La Dinamo, però, riparte di slancio nel quarto periodo: Jerrels apre con un tripla e poi insieme a Gentile fa segnare alla squadra un bel parziale di 7-0. Uno strappo che poi si è rivelato decisivo per l'affermazione della squadra di Pozzecco. Grande la prova di Evans che è stato il miglior realizzatore della squadra con 17 punti, catturando anche 10 rimbalzi. (enrico gaviano)

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 5, Bilan 15, Bucarelli 3, Devecchi, Sorokas , Evans 17, Magro, Pierre 11, Gentile 10, Coleby 10, Vitali 5, Jerrells 7. All. Gianmarco Pozzecco.

Holon: Caupain 2, Howell. Cline 17, Thompson 4, Pnini 9, Moraidi, Harrush 8, Foster 23, Alexander 6, Ohayon 4, Sasson. All. Stefanos Dedas