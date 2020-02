Sardi e veloci: Luca Lai vola a 6”57 nei 60 metri indoor e lancia la sfida a Tortu

L’infermiere oristanese ha stampato in Svizzera il sesto tempo italiano di sempre. Attesa per il confronto diretto con Filippo (6”58) ai tricolori di Ancona il 23 febbraio

SASSARI. Grande volata dello sprinter oristanese Luca Lai. Sulla pista di Magglingen, in Svizzera, il ventottenne velocista sardo ieri ha stampato il tempo di 6”57 nei 60 metri migliorando il suo personale di otto centesimi. Un altro progresso per il 27enne dell’Athletic Club 96 Alperia di Bolzano, campione tricolore in carica della specialità, che diventa così il sesto italiano di sempre sulla distanza, avvicinando il record di 6”51 stabilito da Michael Tumi ad Ancona nel 2013.



È il crono più rapido delle ultime sette stagioni a livello nazionale, ma anche il secondo risultato mondiale dell’anno. Due settimane fa a San Gallo, sempre in terra elvetica, Lai si era portato a 6”65 togliendo tre centesimi al 6”68 ottenuto del 2019 ad Ancona. Nella scorsa estate è cresciuto nei 100 metri all’aperto con 10”24 a La Chaux-de-Fonds, piazzandosi poi terzo agli Assoluti di Bressanone in 10.44.



«Dopo il 6.57 della batteria, per precauzione non ho corso la finale per un indurimento al bicipite femorale destro procurato dopo lo 'schianto' sui materassi - fa sapere lo sprinter sardo, laureato in scienze infermieristiche -. Ringrazio il mio coach Alessandro Lai per il buon lavoro svolto finora. Ci vediamo ai Campionati italiani assoluti indoor di Ancona il 23 febbraio”.

Leggi anche Non c'è solo Tortu: Luca Lai con 10”24 scala le classifiche

Lai, cresciuto all'Atletica Oristano come ostacolista poi passato alla velocità da junior e da un paio d'anni trasferito a Pavia per lavoro, sostiene di correre per passione, per hobby, e si definisce “l’infermiere più veloce d'Italia”. Ad Ancona Lai si misurerà con Filippo Tortu, che aprirà al coperto la sua stagione incentrata sui Giochi di Tokyo.



Il velocista azzurro, finalista mondiale a Doha, tornerà sulla pista del Palaindoor nella quale lo scorso anno ha realizzato il primato personale con il tempo di 6”58. Sarà interessante la sfida con l’oristanese Lai, campione italiano uscente di questa specialità. L’anno scorso Tortu si era cimentato sulla distanza al meeting Istaf Indoor, sulla pista di Berlino. Lo sprinter azzurro aveva tagliato il traguardo con 6”59 alle spalle Prescod e Cissé.