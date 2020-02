La Dinamo vince in Catalogna 64-61: approdo trionfale negli ottavi

La Dinamo Sassari chiude con un successo il girone di qualificazione della Champions League di basket. 64-61 sul parquet dei catalani del Manresa. I sassaresi con 11 vittorie e 3 sconfitte chiudono in vetta al gruppo con Ankara ma sono secondi, perché i turchi vantano un +5 nella differenza canestri negli scontri diretti. Sassari negli ottavi di finale (3-4 marzo il via) avrà comunque il vantaggio del fattore campo nell'eventuale gara3. I turchi della Telekom con un libero all'ultimo istante hanno vinto a Strasburgo (89-90) una partita equilibratissima, confermando il primo posto nel girone. Ma per la Dinamo non è stata una passeggiata.

Banco di Sardegna padrone nel primo quarto di gara, con un importante allungo: 17-26. Il Manresa, al quale serviva la vittoria per centrare la qualificazione agli ottavi di finale, reagisce e si prende il secondo quarto con un parziale di 19-10. All'intervallo è parità: 46-46. Poco dopo la ripresa del match Pozzecco deve salutare. Un fallo non fischiato a Vitali (una manata che fa anche sanguinare la guardia) scatena le proteste del coach dei sassaresi, che si becca un doppio tecnico e di conseguenza l'espulsione. I suoi sotto la guida di Casalone reagiscono e si riportano avanti: 54-48 per la Dinamo dopo 30 minuti.

Nell'ultimo periodo la Dinamo allunga e gestisce sei punti di vantaggio fino agli ultimi due minuti, quando Manresa stringe le maglie in difesa e i sassaresi non segnano più. Tecnico anche all'aiuto coach Casalone a 8 secondi dalla fine, 61-63, il tiro del catalano Nelson non va e Bilan dalla lunetta ne mette solo uno. 61-64 a 2"7 dalla sirena, agli spagnoli però non viene consentito il tiro e la Dinamo può sorridere.

Ora riposo in campionato, e nel prossimo weekend le Final Eight di Coppa Italia a Pesaro.