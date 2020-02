Azzurri Legends in campo il 31 maggio a Cagliari

ROMA. La Nazionale delle Leggende torna in campo dopo l'esordio a ottobre in Germania, affrontando i Rossoblù Legends il 31 maggio prossimo alla 'Sardegna Arenà in un'amichevole organizzata per i festeggiamenti per il centenario del club sardo. Per la città di Cagliari sarà un fine settimana a forti tinte azzurre, visto che il 29 maggio la 'Sardegna Arenà ospiterà anche l'amichevole tra l'Italia e San Marino, penultimo test per la nazionale prima dell'esordio all'Europeo.

A guidare gli Azzurri Legends contro i Rossoblù Legends, che annoverano ex bandiere cagliaritane come Daniele Conti, Andrea Cossu e Alessandro Agostini, sarà Marcello Lippi, il ct campione del mondo che torna sulla panchina azzurra per una sorta di 'reunion' di Germania 2006, visto che potrà contare su diversi protagonisti del Mondiale tedesco, a cominciare dal capitano Fabio Cannavaro. (Ansa).