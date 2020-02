Maran: "Proviamo a superare i blackout dei minuti finali"

CAGLIARI. Cagliari a Genova per cercare punti per l' Europa. E per provare ad agguantare quella vittoria, sfuggita negli ultimi secondi con il Parma e che manca da due mesi: «Forse psicologicamente è una situazione che pesa - ha detto Maran alla vigilia - arriviamo alla fine con il 'braccinl' corto. Stiamo lavorando anche su questi dettagli. In generale, però, non soltanto per quello che succede negli ultimi minuti».

Nuovi arrivi ancora in panchina: non è ancora il momento di Pereiro dal primo minuto. Al posto di Cigarini dovrebbe giocare Oliva anche se la sostituzione non è automatica: «Abbiamo provato in settimana diverse soluzioni - ha detto Maran senza sbilanciarsi - ora valutiamo». Il tecnico non guarda il sorpasso del Bologna: «Dobbiamo guardare solo a noi stessi - ha detto - e rimanere concentrati sulla nostra prestazione. La partita è difficile, ma noi siamo chiamati a confermare i nostri miglioramenti».

E domani a Genova il Cagliari affronterà un avversario «in un momento di grandi cambiamenti - ha spiegato Maran - spesso le novità portano entusiasmo e consentono di mettere da parte quello che è successo prima. Per il Genoa un'occasione che però noi non possiamo permetterci di concedergli». Squadra di sabato scorso - Cigarini a parte - più o meno confermata. Con Cragno lanciato verso gli Europei: «È un posto che aveva già conquistato - ha detto Maran - è come si è visto è tornato in campo forte come prima».