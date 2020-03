Champions league, la Dimamo perde gara 1 contro il Burgos

Ottavi di finale, i sassaresi dovranno vincere in Spagna martedì prossimo per poi giocare la bella a Sassari

SASSARI. La Dinamo Banco di Sardegna cede nella sfida di andata alla compagine spagnola di San Pablo Burgos al termine di una sfida concitata: gli ospiti mettono la testa avanti condotti dalla serata in grande spolvero di Vitor Benite (30 pt) e percentuali incredibili dalla lunga distanza. Gli uomini di coach Pozzecco recuperano lo svantaggio e si riportano dal -15 al +4 trascinati da un super Marco Spissu (17 pt), Dwayne Evans (15 pt), Miro Bilan (15) e la consistenza a rimbalzo di Dyshawn Pierre (11 rb). Nel finale punto a punto gli ospiti pescano il tap in vincente di Clark che chiude la sfida 81-84. Appuntamento martedì per la rivincita in Spagna.

Dinamo Banco di Sardegna 81 – San Pablo Burgos 84

Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 17, Bilan 15, Smith 8, Bucarelli , Devecchi, Sorokas 4, Evans 15, Magro, Pierre 5, Gentile 7, Coleby , Vitali 10. All. Gianmarco Pozzecco.

Clark 16, Fitipaldo 5, Benite 30, Barrera, Vega, Salvo 2, McFadden 6, Rivero 5, Bassas 12, Lima 6, Apic 2. All. Joan Penarroya