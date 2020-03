Coronavirus, Radja Nainggolan confessa: "Temo per la salute di mia moglie"

CAGLIARI. Radja Nainggolan teme per la salute della moglie Claudia Lai. Nell'uragano coronavirus che devasta il mondo, il fuoriclasse del Cagliari lo ha confessato senza nascondere la sua emozione durante una diretta Facebook di alcuni giorni fa nel profilo instagram della moglie del suo connazionale Dries Martens, Kant Kerkhofs. In effetti Claudia da oltre un anno ha scopeto di avere un tumore e di essersi sottoposta alla chemioterapia per debellare il male. Per questo il suo sistema immunitario è ancora debole, ed esposto dunque a malattie virali, come il Coronavirus.

Dunque Claudia vive questo periodo con la massima attenzione, per evitare il contagio che potrebbe provocare brutte sorprese. Tanto che in questo peridoo la moglie di Radja evita di recaris in ospedale.

"Questo virus - ha detto il centrocampista rossoblù - è un grosso problema e ormai si parla solo di questo. Gli ospedali vengono evitati e le terapie ritardate un po'. Si spera che tutto vada bene il prima possibile, perché Claudia ha comunque un sistema immunitario debole».

"Adesso -dice ancora Nainggolan - quando vado a fare la spesa c’è il rischio che possa contrarre il virus e quando torno a casa temo di poterlo trasmettere a lei. Cerco, però, di stare attento e penso che tutto sia andato bene. Claudia ha già attraversato il periodo più difficile e le cose stanno andando nella giusta direzione al momento».

Nainggolan si è distinto sui social, insieme ad altri calciatori, per la promozione di una campagna di raccolta fondi per sostenere l'attività degli ospedali. Insomma, sotto la maglietta batte un cuore generoso e allo stesso tempo preoccupato per la salute della moglie e mamma delle sue due figlie (en.g.)