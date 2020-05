Nuovo calendario del ciclismo: il Giro d'Italia a ottobre

Date compresse in appena 3 mesi: il Tour dal 29 agosto al 20 settembre e Mondiali in Svizzera subito dopo

MILANO. l Giro d'Italia dal 3 al 25 ottobre (ma non partendo dall'Ungheria), la Milano-Sanremo l'8 agosto, la Strade bianche il primo agosto, la Tirreno-Adriatico dall'8 al 14 settembre e il Lombardia il 31 ottobre: sono le date ufficiali dei principali appuntamenti del ciclismo in Italia per la stagione 2020, stravolta dalla pandemia di coronavirus, diffuse oggi 5 maggio dall'Uci.

In tre mesi si cercherà di recuperare il possibile, con inevitabili sovrapposizioni, come tra la Tirreno e il Tour de France (29 agosto-20 settembre), addirittura fra il Giro e la Vuelta di Spagna (20 ottobre-8 novembre, in 18 tappe) e di tante Classiche (la Liegi-Bastone-Liegi il 4 ottobre, la Gand-Wevelgem l'11), con la Parigi-Roubaix il 25 ottobre.

I Mondiali, infine, sono in programma in Svizzera dal 20 al 27 settembre. La Parigi-Roubaix, intanto, avrà la prima edizione del suo equivalente femminile: si svolgerà il 25 ottobre, organizzata dalla Amaury Sport.