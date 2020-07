Cagliari travolto a Genova: la Samp vince 3-0

GENOVA. Cagliari senza scampo a Genova contro una Samp che attraversa uno straordinario momento di grazia e che ha infilato la quarta vittoria nelle ultime cinque gare disputate. In avvio Zenga deve fare a meno di Nainggolan e Pellegrini infortunati e, comunque, tenta un mini turn-over inserendo Ragatzu al fianco di Simeone e rispolverando Carboni al centro della difesa. Ma la Samp parte a passo di carica e già all’8’ è in vantaggio con Manolo Gabbiadini che sfrutta un passaggio di Jankto.

Il Cagliari prova a reagire, mantiene il controllo delle operazioni e con Nandez e Rog suona la carica. Ma alla fine del primo tempo è la Samp che raddoppia con una bella azione di Bonazzoli.

Nella ripresa Zenga inserisce Joao Pedro per Ragatzu e Pereiro per Ionita nel tentativo di risalire la china. Ma arriva subito il 3-0 che tarpa le ali ai rossoblù. L’assist è ancora di Jankto ben sfruttato da Bonazzoli. Per il Cagliari è buio pesto. Finisce 3-0 per la Samp una partita in cui i rossoblù hanno praticamente recitato il ruolo di comparsa.

Ranieri e Zenga

Sampdoria(4-4-2):Audero, Depaoli, Yoshida, Colley, Augello, Linetty (25' st Bereszynski), Ekdal, Thorsby, Jankto, Gabbiadini (25' st Bertolacci), Bonazzoli (25' st Quagliarella). (22 Seculin, 5 Chabot, 11 Ramirez, 16 Askildsen, 17 La Gumina, 20 Maroni, 26 Leris, 29 Murru, 32 D'amico) All. Ranieri

Cagliari (3-5-2):Cragno, Walukiewicz (12' st Faragò), Pisacane, Carboni, Nandez, Ionita (1' st Pereiro), Birsa (33' st Mattiello), Rog, Lykogiannis, Ragatzu(1' st Joao Pedro), Simeone (33' st Paloschi). (1 Rafael, 34 Ciocci, 15 Klavan, 23 Ceppitelli, 27 Lombardi, 35 Ladinetti) All. Zenga.

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Reti: nel pt.8' Gabbiadini , 40' Bonazzoli; nel st 8' Bonazzoli Angoli: 4-3 per la Sampdoria.

Recupero: 0' e 2'

Ammoniti: Ionita, Rog per gioco scorretto.