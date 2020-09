Addio a Marcello Pettinau, storico tecnico della pallanuoto sarda

CAGLIARI. Sport sardo in lutto. A 58 anni è morto Marcello Pettinau, il tecnico più titolato della pallanuoto sarda. Un vero trascinatore per il movimento isolano che ha portato anche, guidando la Promogest Quartu, alla serie A1 di pallanuoto.

Appena alcuni mesi fa aveva rilasciato un'intervista alla Nuova Sardegna in cui indicava la trada della collaborazione stretta fra i club isolani come l'unica possibile per far crescere tutto il movimento. "Un progetto _ disse allora _ che coltivo dal 2010, da quando andammo in A1 con la Promogest. Richiede tempo, ma non è proibitivo".

Questo sogno, Pettinsu, non lo vedrà realizzato, ma sicuramente potrebbe essere un'indicazione importante per tenere alto il nome della pallanuoto della Sardegna, una cosa che lui ha saputo fare in tanti anni, prima da giocatore e poi da tecnico dalle doti eccelse.