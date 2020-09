Il grande tennis sbarca in Sardegna, a ottobre l'Atp 250 a Pula

CAGLIARI. Ora è ufficiale: il grande tennis in Sardegna a Santa Margherita di Pula (Cagliari) con uno dei tornei più importanti del circuito. L'Atp, l'associazione che riunisce i giocatori professionisti di tutto il mondo, ha annunciato quattro nuovi appuntamenti a ottobre. Gli eventi sono organizzati grazie a licenze temporanee di un anno. Il 12 ottobre il circuito torna in Italia per il 250 di Pula al Forte Village. In calendario anche due eventi a Colonia e uno in Kazakistan. Ora si tratta di capire chi potrà partecipare al torneo che arriverà dopo le sfide sulla terra battuta degli Internazionali di Roma e di Roland Garros: nei prossimi giorni i nomi dei primi iscritti. (ANSA)