L’azzurro Stefano Oppo in partenza per gli Europei Assoluti di Poznan

SASSARI. Mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale delle gare e questa mattina, martedì 6 ottobre 2020, il campione oristanese nonché vice-campione europeo e del mondo, Stefano Oppo, è partito da Milano Linate con la Nazionale italiana Canottaggio alla volta di Poznan, Polonia, dove da venerdì 9 a domenica 11 ottobre 2020 presso il Malta Lake si disputeranno i Campionati Europei Assoluti (Senior, Pesi Leggeri e Pararowing). Quello che sarebbe dovuto essere l’appuntamento internazionale precedente le Olimpiadi di Tokyo 2020 si è trasformato nell’unico evento di questa stagione 2020 così particolare e strana; gli Europei erano infatti in programma a giugno ma a causa della pandemia di Covid-19 sono stati rimandati ad ottobre mentre – ricordiamo – le Olimpiadi posticipate all’anno venturo.

Nel pieno rispetto delle normative anti-Covid imposte dagli organizzatori della manifestazione, la Nazionale è partita divisa in due gruppi e prima della partenza tutti gli atleti e accompagnatori si sono sottoposti ai test sierologici. L’intero Europeo si svolgerà a porte chiuse per la massima sicurezza di tutti. I numeri. Nonostante la diffusione del virus, l’Europeo 2020 ha registrato un elevato numero di partecipanti. Oltre 570 atleti di 31 diverse nazioni europee si contenderanno il podio nelle diverse specialità. La Nazionale azzurra si presenta a Poznan con il maggior numero di equipaggi, 21 unità. Nella specialità dei vice-campioni uscenti, Stefano Oppo e Pietro Ruta – il doppio pesi leggeri maschile – sono iscritti 16 equipaggi. Presenti a questo appuntamento tutti gli equipaggi che lo scorso anno a Linz hanno qualificato l’imbarcazione per le Olimpiadi di Tokyo: tra questi, gli attuali campioni europei, il doppio tedesco di Osborne e Rommelmann, e la coppia del Belgio, con cui Stefano Oppo e Pietro Ruta si sono dati battaglia a Lucerna lo scorso anno.

Assenti - anche quest’anno all’appuntamento europeo - i due irlandesi, campioni del mondo uscenti. Programma: le gare inizieranno nella mattinata di venerdì 9 ottobre con le prime batterie e si concluderanno domenica 11 ottobre con le finali A e B. Sarà possibile seguire tutte le regate in diretta sul sito ufficiale di World Rowing (http://www.worldrowing.com).