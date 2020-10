Coppa Italia, il Cagliari elimina la Cremonese con il minimo sforzo: 1-0.

Il Cagliari vince 1-0 contro la Cremonese, squadra di serie B, e supera il turno di coppa Italia, approdando ai sedicesimi di finale. Una vittoria più sofferta del previsto per i rossoblù con Eusebio Di Francesco che schiera inizialmente una formazione in gran parte composta da seconde linee. Oltre al titolatissimo Marin in cabina di regia e Ounas e Pavoletti, in porta c’è Vicario, in mediana il ritorno di Oliva, e nel tridente d’attacco a sinistra c’è il giovane còrso Tramoni. Le migliori occasioni le ha avute la formazione lombarda ma alla fine, pur con il minimo scarto, si è imposto il Cagliari.

La partita contro la squadra dell’ex Bisoli stenta a decollare. Addirittura il primo tiro della gara arriva al 29’, lo scocca Deli senza centrare il bersaglio. Un minuto dopo dall’altra parte tocca a Marin scagliare la palla sul fondo. Il Cagliari si scuote un po’ e al 33’ va vicinissimo al vantaggio: angolo di Marin e testa di Pavoletti che scheggia l’aparté superiore della traversa. Ma la più grossa occasione arriva al 40’ con Ounas che serve un pallone al bacio a Tramoni che nel cuore dell’area non riesce a centrare lo specchio della porta. Al 44’ però tocca alla Cremonese andare vicina alla marcatura: rasoterra angolato di Bonaiuto e Vicario si tuffa deviando la sfera in angolo.

In avvio di ripresa Ounas parte a spron battuto e confeziona un gran tiro dalla distanza destinato all’incrocio dei pali: Volpe vola e devia oltre la traversa. La Cremonese non sta a guardare e al 12’ Ciofani tira da centro area tutto solo, Vicariò si salva parando d’istinto con un piede. E al 16’ il portière del Cagliari arriva sulla conclusione di Buonaiuto che però finisce sulla base del palo. Stesso tiratore e stesso destino, legno pieno, al 21’. Poi Castagnetti tira nello specchio ma trova Vicario pronto a respingere.

Tante occasioni per la Cremonese, segna il Cagliari al 24’. Gran tiro di Ounas, il migliore in campo insieme a Vicario, respinta del portiere ospite e sulla palla si avventa Faragò, sino a quel momento in ombra, che insacca con un destro prepotente. È il gol che decide la partita, è la qualificazione dei rossoblù.