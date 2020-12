Il Cagliari sfiora il colpaccio a Verona: finisce 1-1

VERONA. Il Cagliari dei giovanissimi sfiora il colpaccio ma comunque porta via un punto dal campo di Verona dove perdeva da cinque partite consecutive e scopre di avere tante frecce nel suo arco. Mancano Godin, Simeone, Nandez, Ounas e Pereiro colpiti dal Covid, oltre a Klavan, ma i "Millennials" messi in campo dal suo tecnico non hanno avuto paura di affrontare un avversario di spessore. Nel Cagliari fra i migliori Pavoletti, Joao Pedro, e un emergente Marin, autore del gol del pareggio.

Sotto la pioggia battente di Verona, Eusebio Di Francesco infatti schiera inizialmente una formazione molto rinnovata a causa delle numerosissime assenze. Il tecnico può tirare un sospiro di sollievo per il recupero in extremis di Joao Pedro. In difesa i due centrali sono Walukiewicz e Carboni, 39 anni in due. Laterali nel quartetto difensivo Faragò e Tripaldelli, in mediana Rog e Marin e davanti il terzetto Zappa, Joao Pedro e Sottil dietro l'unica punta Pavoletti.

L'avvio è di marca veronese, che mette sotto pressione la difesa rossoblù. Al 7' i veronesi segnano, dopo un'azione tambureggiante in cui la squadra di casa colpisce due pali, il gol è di Di Carmine che però è in fuorigioco, come rilevato dal Var. Il Cagliari si scuote dopo lo scampato pericolo e al 17' c'è un tiro di Pavoletti che solo un rimpallo fa uscire fuori dallo specchio.

Al 21' il Verona segna davvero: azione in contropiede con il Cagliari colpevolmente sbilanciato, Faraoni serve al centro per il solissimo Zaccagni che insacca in scivolata. Un momento difficile che però il Cagliari supera costruendo diverse azioni facendo perno su Joao Pedro, splendido play maker per i compagni. Prima della fine del tempo sempre Pavoletti sfiora il clamoroso gol in rovesciata, mancando il bersaglio.

In avvio di ripresa i rossoblù scendono in campo ancora più decisi e dopo 4 minuti trovano il pareggio: azione in profondità con Pavoletti che serve di prima Marin che entra in area circondato da 4 giocatori ma con calma calcia di sinistro e infila la porta di Silvestri. Primo gol del rumeno acquistato quest'anno dalla società, che corona una prestazione davvero molto positiva.

Il Cagliari insiste e al 13' potrebbe raddoppiare con Pavoletti che viene servito in area dal devastante Zappa dalla fascia destra, il tiro dell'attaccante forse troppo rapido finisce fuori. Al 21' ancora occasionissima per i rossoblù: cross di Faragò con Pavoletti che colpisce in elevazione chiamando Silvestri a una super parata con la palla che finisce sulla traversa.

Al 40' tocca a Favilli vedere da vicino il gol del vantaggio: scarta in mezzo all'area Faragò e poi calcia da buona posizione ma spedisce la palla sopra la traversa della porta difesa da Cragno. Nel finale qualche patema d'animo da una parte e dall'altra, ma il match si conclude sul pari, risultato che restituisce fiducia al Cagliari dopo le ultime due gare dove era stato battuto prima dalla Juve ed era stato costretto a un pari in extremis in casa dallo Spezia.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze (9' st Salcedo), Veloso, Lazovic (9' st Lovato); Barak, Zaccagni (22' st Colley); Di Carmine (22' st Favilli). (22 Berardi, 25 Pandur, 23 Magnani, 19 Ruegg, 72 Danzi, 14 Ilic, 99 Bertini). All.: Juric.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Waluwiewicz, Carboni, Tripaldelli (37' st Lykogiannis); Marin (37' st Oliva), Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil (45' st Tramoni); Pavoletti (30' st Cerri). (1 Aresti, 31 Vicario, 14 Pinna, 23 Ceppitelli, 12 Caligara, 42 Contini). All.: Di Francesco.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Reti: nel pt 21' Zaccagni, nel st 4' Marin.

Note. Ammoniti: Ceccherini e Salcedo per gioco falloso. Recupero: pt 0', st 3'. Angoli: 6-3 per il Verona.