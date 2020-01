NUORO. Arriva al museo Man la prima personale europea dell'artista e attivista angolano Kiluanji Kia Henda, dal titolo «Something Happened on the Way to Heaven».

In programma dal 31 gennaio al 1 marzo, la mostra presenta una serie di opere scultoree e installative che l'artista ha realizzato ex-novo durante il suo soggiorno in Sardegna, accanto a lavori fotografici precedentemente prodotti, svelando con la sua sensibilità le contraddizioni dissonanti dell'isola.