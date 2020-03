Dieci cose da fare in casa durante la quarantena - 28 marzo

Dal 10 marzo tre cose ci accomunano tutti (o quasi): le mura domestiche, il disinfettante e la noia. Ma c’è anche la voglia di essere produttivi e uscire il prima possibile da questa quarantena. Per fortuna la creatività non mi manca e con il tempo libero a mia disposizione ho pensato di mettere insieme dieci, o più, consigli quotidiani su libri, film, serie tv e tanto altro per passare in modo più piacevole questi giorni a casa.



LIBRI



Torno a parlarvi di Emmanuel Carrère e oggi vi consiglio “I baffi”. Pubblicato nel 1986 e riedito da Adelphi proprio quest’anno, racconta la storia di un uomo che, quasi per scherzo, decide di radersi i baffi. Quest’azione, piuttosto banale, darà il via ad una serie di eventi piuttosto inquietanti. Tra sogno e realtà, il protagonista dovrà destreggiarsi tra situazioni che lo porteranno a compiere delle azioni inaspettate e assurde. In meno di 150 pagine vediamo un altro lato della scrittura di Carrère. Se fino ad oggi l'abbiamo conosciuto come scrittore di romanzi-verità, qui si mette totalmente al servizio della sua fantasia, per dare vita ad una storia profondamente disturbante che vi terrà incollati al libro con la fame di sapere come andrà a finire.Torniamo a parlare di film. Quello di oggi è “Mood Indigo - La schiuma dei giorni” di Michel Gondry (regista anche di “Eternal Sunshine of the spotless mind”). Basato sull'omonimo romanzo dello scrittore francese Boris Vian, il lungometraggio racconta la storia di Colin, ricco parigino, che si innamora di Chloé (interpretata dalla bravissima Audrey Tautou - Sì, Amelie de “Il meraviglioso mondo di Amelie”). I due si amano tantissimo e decido di sposarsi. In questo loro mondo idilliaco, onirico e piuttosto stravagante, qualcosa si rompe. Durante la luna di miele Chloé si ammala. L'unico modo per salvare? Lo potrete scoprire solo guardando il film. Ho amato questo film non solo perché tutto è così assurdo da farci sentire in una bolla di sapone, ma perché racconta, in modo perfetto, che si può essere davvero disposti a tutto per amore.Articoli, longform e gallery dall’Italia e dal mondo. Un modo per riprendere la buona abitudine di leggere, senza doversi necessariamente buttare su “Infinite Jest” di David Foster Wallace.Tra le continue dirette Instagram e i post su Facebook, utilizzare il nostro smartphone per meditare e prenderci cinque minuti per noi stessi potrebbe essere un ottimo modo per ritrovare un modo di serenità. Per questo oggi vi consiglio “Headspace”. Piuttosto in voga anche tra le celebrities, questa applicazione è stata creata da un ex monaco buddista. Disponibile sia per Ios che per Android, vi permetterà di rilassarvi, attraverso delle lezioni di breve durata, e di focalizzarvi solo su voi stessi. @bookbento . Questo profilo IG abbina ai libri piccoli oggetti inerenti alla loro trama. Curatissimo, ogni fotografia riesce a riflettere perfettamente la "personalità" del romanzo scelto. Da Virginia Wolf a J.D. Salinger, troverete anche degli ottimi spunti di lettura.“Superlonely”, Benee. Benee, pseudonimo di Stella Bennet, 20enne, neozelandese, è il nuovo talento pop da tenere d'occhio. Qui, fortunatamente, oltre a tirare in ballo la virallità del brano su Tik Tok, possiamo anche dire che Benee è stata notata da un grande della musica... Elton John. Il cantante è rimasto così colpito che l'ha ospitata a Rocket Hour, il suo programma radiofonico trasmesso su Apple Music. Il pezzo è allegro, freschetto e il videoclip è un esplosione di colori. Capisco perché è diventato virale in quell'inferno che è Tik Tok. Se avessi 15 anni probabilmente anch'io sarei impazzita cercando di creare un balletto degno su questa canzone.Milanese con il cuore siciliano, 27enne e giornalista freelance. Laureata in lettere moderne, ho concluso a gennaio la scuola di giornalismo e mi occupo di musica, con un occhio di riguardo anche per l’arte, il cinema e la moda. Ogni giorno vi proporrò una serie di consigli per non annoiarvi durante la quarantena.