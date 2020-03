Dieci cose da fare in casa durante la quarantena - 29 marzo

Dal 10 marzo tre cose ci accomunano tutti (o quasi): le mura domestiche, il disinfettante e la noia. Ma c’è anche la voglia di essere produttivi e uscire il prima possibile da questa quarantena. Per fortuna la creatività non mi manca e con il tempo libero a mia disposizione ho pensato di mettere insieme dieci, o più, consigli quotidiani su libri, film, serie tv e tanto altro per passare in modo più piacevole questi giorni a casa.



LIBRI



La nobile arte al centro di “Anima e Corpo” di Loic Wacquant, un libro per cui servono almeno tre parole: romanzo, saggio e diario. 1988, ghetto americano, più precisamente Chicago. L'allora giovane sociologo si iscrive a una palestra di pugilato. Attraverso riti, allenamenti, diete, attrezzi e un mondo di infinite pratiche del corpo, apprendiamo quanto ogni gesto, anche il più banale, per l'atleta rappresenti pura devozione. Abnegazione, fatica e sacrificio sono alla base del saggio etnografico che punti i riflettori su di un mondo brutale che dà agli atleti la speranza di uscire dal ghetto. Infine diario, perché l'autore non si limita ad osservare, ma si guadagna ogni centimetro del ring, arrivando anche a sostenere un vero incontro. La lettura è scorrevole, quindi non lasciatevi spaventare dall'allure accademica del libro. Do not make up excuses.Tutti stanno parlando de “Il buco” e ho deciso di parlarvene anch'io, ovviamente dopo averlo visto. Diretto dal regista esordiente Galder Gaztelu-Urrutia e disponibile su Netflix, racconta la storia di una serie di personaggi rinchiusi in una struttura suddivisa in vari livelli. Ogni giorno, passando attraverso un buco al centro delle loro stanze, si ferma una piattaforma sulla quale si trova del cibo. Questa piattaforma scende, partendo dal livello 1 e arrivando ad un livello non ben precisato. Se vi aspettate che tutti mangino e ci sia compassione e solidarietà, vi sbagliate. Se ai primi livelli la tavola è imbandita con leccornie di tutti i tipi, più si scende più il cibo comincia a scarseggiare, fino ad esaurirsi. Chi si trova ai livelli più bassi (scopriamo quasi all'inizio del film che potrebbero essere 200... ma chi lo sa) dovrà lottare per mangiare e sopravvivere. Un bel thriller di un'ora e mezza che racconta uno degli aspetti più macabri della nostra società, quello in cui gli uomini sarebbero disposti a fare qualunque cosa pur di sopravvivere. E vedrete, in questo film i vari personaggi sono davvero disposti a tutto.Articoli, longform e gallery dall’Italia e dal mondo. Un modo per riprendere la buona abitudine di leggere, senza doversi necessariamente buttare su “Infinite Jest” di David Foster Wallace.Arte, canale culturale europeo, attraverso la sua app Arte.tv (disponibile per Ios e Android) mette a disposizione in tantissime lingue, compreso l’italiano, documentari, reportage, serie, magazine culturali e concerti. L’applicazione, attraverso l’opzione MyArte, vi darà anche la possibilità di scaricare i video che vi interessano e averli nella vostra libreria per 72 ore. Una valida alternativa a Netflix e agli altri servizi di streaming. @teresafreitas . La mia ossessione per i colori pastello ha trovato il suo paradiso in questo profilo IG. Teresa Freitas è una fotografa portoghese che, attraverso i suoi bellissimi scatti, ci mostra un mondo baby blue e light pink, molto alla Wes Anderson.“First Love”, The Maccabees. "First love, Last love / Only love, it's only love". Facciamo un bel salto nel passato oggi, nel 2007. Questa canzone è tra le tracce del primo album della band, “Colour It In”. Purtroppo, questi simpaticoni hanno annunciato lo scioglimento della band nel 2016 e chissà se torneranno mai a fare musica insieme. Comunque, come avrete capito dal titolo, questa canzone parla d'amore. Uno di quegli amori un po' sofferti, dove si discute sul portare la relazioni ad un altro livello o portarla... fuori dalla porta. Insomma, è solo amore, che sarà mai.Milanese con il cuore siciliano, 27enne e giornalista freelance. Laureata in lettere moderne, ho concluso a gennaio la scuola di giornalismo e mi occupo di musica, con un occhio di riguardo anche per l’arte, il cinema e la moda. Ogni giorno vi proporrò una serie di consigli per non annoiarvi durante la quarantena.