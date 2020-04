Dieci cose da fare in casa durante la quarantena - 18 aprile

Dal 10 marzo tre cose ci accomunano tutti (o quasi): le mura domestiche, il disinfettante e la noia. Ma c’è anche la voglia di essere produttivi e uscire il prima possibile da questa quarantena. Per fortuna la creatività non mi manca e con il tempo libero a mia disposizione ho pensato di mettere insieme dieci, o più, consigli quotidiani su libri, film, serie tv e tanto altro per passare in modo più piacevole questi giorni a casa.



LIBRI



Il libro di oggi è “La casa degli spiriti” di Isabel Allende. Il primo romanzo della scrittrice cilena è arrivato in Italia nel 1983. Considerato il terzo volume di un'ideale trilogia, composta da “La figlia della fortuna” e “Ritratto in seppia”, racconta la storia di un giovane contadino innamorato che decide di lavorare ancora più duramente per potersi permettere di sposare la donna che ama. Nonostante il suo grande impegno, le cose non andranno come desidera. Tra amore, gelosie e spiriti, Isabel Allende racconta una storia senza tempo, intrisa di spiritualismo ed esoterismo, che sarà sicuramente apprezzata da chi è affascinato dall'ignoto.Nella mia lista di film cult adolescenziali da vedere almeno una volta nella vita, oltre a Mean Girls, c'è sicuramente “The Breakfast Club”. Disponibile su Netflix, il film è uscito nel 1985 ed è scritto e diretto da John Hughes (regista di Mamma ho perso l'aereo e altre, famosissime, commedie). La trama si può brevemente riassumere in: un gruppo di cinque adolescenti, diversissimi tra loro, si ritrovano a dover passare insieme un pomeriggio di punizione. Il preside, per rendere proficua questa "prigionia forzata", gli assegna un tema, nel quale devono rispondere alla domanda: "Chi sono io?". Ovviamente, nessuno dei cinque vuole svolgere il compito assegnato e così, da un'iniziale diffidenza, nasce un momento di confronto. I ragazzi si raccontano, parlando dei loro problemi personali e del motivo per cui si trovano in punizione. Non vi svelo se il compito verrà svolto dai cinque o meno. Quello che vi posso dire è che The Breakfast Club è comunque uno di quei film da riprendere se non l'avete visto in adolescenza, anche per fare un tuffo nel passato e provare a chiedersi "Chi sono io, adesso?".Articoli, longform e gallery dall’Italia e dal mondo. Un modo per riprendere la buona abitudine di leggere, senza doversi necessariamente buttare su “Infinite Jest” di David Foster Wallace. @fashion_for_bank_robbers Questo account IG, creato dalla gioielliera Carina Shoshtary, raccoglie le maschere più belle e assurde del mondo della moda. Inoltre, attraverso questo profilo, l'artista cerca di ispirare gli altri a creare cose "meravigliosamente strane".“Heartbreak Weather”, Niall Horan. Tutti (o quasi) gli ex One Direction stanno portando avanti una carriera solista di tutto rispetto. Se a fare da apri fila è stato Harry Styles, anche gli album di Louis Tomlinson e Niall non sono da buttare via. Dopo aver pubblicato il suo album di debutto solista, Flickr, nel 2017, il cantante racconta in questo nuovo progetto discografico i cambiamenti avvenuti nella sua musica e nella sua vita. Meno chitarre acustiche e una produzione più elaborata e curata sono le nuove basi che il cantante pone per il suo futuro.Milanese con il cuore siciliano, 27enne e giornalista freelance. Laureata in lettere moderne, ho concluso a gennaio la scuola di giornalismo e mi occupo di musica, con un occhio di riguardo anche per l’arte, il cinema e la moda. Ogni giorno vi proporrò una serie di consigli per non annoiarvi durante la quarantena.