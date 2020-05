Venti fotografi raccontano i centenari sardi

CAGLIARI. Suggestive immagini in bianco e nero di anziani e centenari sardi che scorrono in un video di un minuto. Si intitola «Più lontani oggi, più vicini domani»: 20 scatti d' autore di altrettanti fotografi sardi con la musica di Romeo Scaccia a far da commento sonoro alle foto come alle didascalie di Luca Melis e Enrico Spanu, promotore del progetto diretto dall'agenzia Riganera. Un invito al senso di responsabilità, in un periodo di quarantena, per garantire una rispettosa distanza di protezione. Ma dietro ciascuna di quelle immagini c'è un universo. Un patrimonio umano unico da onorare, una fonte di saggezze, memorie, buonsenso, esperienze, testimonianze e una miniera di saperi ancora inesplorati e da cui estrarre ancora preziosi insegnamenti. In questo racconto corale che si snoda tra immagini, parole e sonorità, protagonisti sono uomini e donne con i loro volti segnati dal tempo e custodi dei segreti della longevità.Sullo sfondo paesaggi e scenari di vita quotidiana, il lavoro in orti e vigne, la manualità artigianale che si esprime con maestria.

«Se si chiama terra dei centenari è merito loro. La distanza prudente di oggi faccia riscoprire il valore della vicinanza domani. Hanno lavorato tutta la vita, è importante difendere la loro serenità»,spiega Enrico Spanu. Le voci sono di Simeone Latini. Il video è a disposizione su www.dropbox.com/s/n6kh9jvggmapef7/Anziani_completo_HQ_4K.mp4?dl= 0. www.dropbox.com/s/n6kh9jvggmapef7/Anziani_completo_HQ_4K.mp4?dl= 0. Gli autori delle foto sono Alessandro Addis, Fabiano Caddeo, Alessandra Chergia, Ettore Cavalli, Luigi Corda, Elisabetta Loi, Diego Manunta, Alberto Maisto, Adriano Mauri, Sergio Melis, Elisabetta Messina, Francesco Nonnoi, Alessandro Pintus, Alessandro Peralta, Ninni Saba, Emanuele Secci, Giuseppe Sedda, Enrico Spanu, Dario Sequi e Giuseppe Ungari. (Ansa).